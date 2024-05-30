بديل القمح.. الزراعة تعلن نجاح زراعة نبات الكاسافا بالوادي الجديد

كتب- عمرو صالح:

أعلن مركز بحوث الصحراء، تنفيذ برنامج بحثي متخصص للوقوف على مدى نجاح زراعة الكسافا بمصر تحت عنوان: "التنمية المستدامة لمحصول الكسافا غير التقليدي كبديل للمحاصيل الاستراتيجية (القمح) باستخدام التكنولوجيا الحديثة تحت ظروف الوادي الجديد ".

وبحسب بيان للمركز، اليوم الخميس، أشارت النتائج التطبيقية بعد عامين من العمل إلى نجاح زراعة الكسافا والذي أطلق عليه محصول القرن الـ 21 بسبب قدرته العالية على تحمل الحرارة العالية فضلًا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذابًا لدى المزارعين والمستثمرين.

وفي هذا السياق، أفاد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، بأن الكاسافا محصول غير تقليدي يمكن أن يلعب دورا مهمًا في توفير الأمن الغذائي لمصر في ظل التغيرات المناخية الحالية، وبالتالي يمكن زراعته بالأراضي المستصلحة والهامشية بحيث لا ينافس القمح كمحصول غذائي استراتيجي.

وقال الدكتور أحمد جمال، رئيس البرنامج البحثي، إن البرنامج تناول الاهتمام بهذا المحصول من عدة اتجاهات وهي: توفير الشتلات وزراعتها، وعقد ندوات إرشادية للتعريف بالمحصول واحتياجاته البيئية والسمادية المختلفة، كما تناول عملية الإكثار سواء الخضري بالعقلة أو من خلال زراعة الأنسجة للوصول إلى أفضل الطرق التي تضمن الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة وأعلى صفات جودة الدقيق المستخرج والمنتجات الثانوية الأخرى والتي من أهمها النشا.

كما تناول البرنامج البحثي، الاهتمام بدور المرأة الريفية ودمجها في محاور التنمية الزراعية من خلال التدريب العملي لعدد من السيدات والذي تضمن الطريقة المثلى والمراحل المختلفة للحصول على الدقيق والنشا الناتجين من نبات الكاسافا حتى يتسنى الوصول إلى أفضل نسبة للخلط وأعلى جودة ممكنة أملا في تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش فعاليات البرنامج، رحب رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين، بالتعاون في تسويق منتجات الكاسافا على المستوى المحلي والتصديري إيمانا بدور جميع الأطراف في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لخدمة لمصر.