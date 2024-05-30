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الرئيس السيسي يلتقي برئيس مجلس الدولة الصيني - تفاصيل

01:13 م الخميس 30 مايو 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الصينية بكين، مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان قبل قليل، إلى أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين، والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعها للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار، مشيدًا بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجانبين تناولا سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، ومقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.

عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس الدولة الصيني
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