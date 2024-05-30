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منحة 500 جنيه لهذه الفئة بمناسبة عيد الأضحى - تعرف على موعد الصرف

01:23 م الخميس 30 مايو 2024

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأعلن بيت الزكاة في بيان له، الخميس، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024م بعد غدٍ السبت الموافق 1من يونيو، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

وأكد أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية الذي يعتبر أحد البرامج التنموية لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

الدكتور أحمد الطيب منحة 500 جنيه عيد الأضحى بيت الزكاة والصدقات مستحقي الدعم الشهري
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