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    "الإسكان": إطلاق تيار الكهرباء بمحطة "ابني بيتك" بـ6 أكتوبر

    01:48 م الأربعاء 06 فبراير 2019
    "الإسكان": إطلاق تيار الكهرباء بمحطة "ابني بيتك" بـ6 أكتوبر

    الكهرباء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أبني بيتك 6، بجهد 22/66 ك.ف، بقدرة إجمالية 160 م.ف.أ، بتكلفة إجمالية 164 مليون جنيه.

    وأضاف بهجات، في بيان له اليوم، أن بدء إطلاق التيار الكهربائي لتوفير التغذية الكهربائية للعديد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وتشمل، مشروعات منطقة أبني بيتك 6، والإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، ومشروع سكن مصر (191 عمارة) ومشروع 200 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة ابنى بيتك 6.

    وتابع: وتشمل المشروعات أيضًا مشروع الـ645 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة شرق أبني بيتك 6، ومشروع الإسكان القومي للشباب بالقطعة رقم 1 (دجلة بالمز).

    الكهرباء كمال بهجات وتطوير المدن التيار الكهربائي محطة محولات أبني بيتك

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