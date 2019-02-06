"الإسكان": إطلاق تيار الكهرباء بمحطة "ابني بيتك" بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه تم إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أبني بيتك 6، بجهد 22/66 ك.ف، بقدرة إجمالية 160 م.ف.أ، بتكلفة إجمالية 164 مليون جنيه.

وأضاف بهجات، في بيان له اليوم، أن بدء إطلاق التيار الكهربائي لتوفير التغذية الكهربائية للعديد من المشروعات القومية والتنموية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وتشمل، مشروعات منطقة أبني بيتك 6، والإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، ومشروع سكن مصر (191 عمارة) ومشروع 200 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة ابنى بيتك 6.

وتابع: وتشمل المشروعات أيضًا مشروع الـ645 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة شرق أبني بيتك 6، ومشروع الإسكان القومي للشباب بالقطعة رقم 1 (دجلة بالمز).