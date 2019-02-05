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    "النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

    03:32 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    "النواب" يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وجاءت موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

    ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 في مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات؛ إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون؛ بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الآتي:

    "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

    مجلس النواب الضريبة على الدخل علي عبدالعال الضرائب

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