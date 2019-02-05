الشأن المحلي يستحوذ على عناوين صحف القاهرة

(أ ش أ):

اهتمت صحف "الأهرام" و "الأخبار" و"الجمهورية" بالعديد من قضايا الشأن المحلي، في مقدمتها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

حيث تم استعرض جهود مؤسسات الدولة في تحسين ظروف معيشة المواطنين.

كما أبرزت الصحف التوقيع أمس علي وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد آخر، أبرزت الصحف إعراب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التى تجمع بين مصر وبوروندي وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، بما فى ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات الكوادر البوروندية، فضلاً عن دعم قطاعى الزراعة والطاقة فى بوروندى، فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة فى هذين القطاعين، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها فى دول حوض النيل، وذلك خلال استقباله أمس «ايزيكيال نيبيجيرا» وزير خارجية بوروندى، بحضور السفير «موسى سليماني» سفير بوروندى بالقاهرة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس أكد أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين فى الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معربا عن تقدير مصر لموقف بوروندى الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، ومؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندى فى هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل.

كما أبرزت الصحف، استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذى يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما اهتمت الأهرام ، باكتساح "نجيب أبوكيلة" رئيس البلدية السابق من أصل فلسطينى انتخابات الرئاسة في السلفادور عقب حملة انتخابية رفعت شعار مكافحة الفساد لينهي بذلك نظام الحزبين اللذين تبادلا الحكم لثلاثة عقود منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية في عام 1992.

بينما اهتمت "الأخبار" بإعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقًا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية وما يدور بشأنها من مناقشات.

وأوضح عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأول الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأشار إلي أن اللجنة العامة ستعقد اجتماعا اليوم تمهيدا لإحالة تقريرها إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة في حدود المواد الخاصة بالتعديلات التي وردت في تقرير اللجنة.

وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سأعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقا للكتل الجغرافية لإيضاح كل ما يدور في الأذهان من خلال "مناقشة هادئة وعملية"‬. وتواصل اللجنة العامة للمجلس مناقشاتها اليوم لإعداد تقريرها حول التعديلات الدستورية.

واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استناداً إلي أحكام المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووُزعت التعديلات علي جميع أعضاء اللجنة العامة. وأكد رئيس المجلس، أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور ٢٠١٤ تحتاج إلي بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. وأضاف أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

من جانب آخر، طالب رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بالانتهاء من إعداد التقارير الخاص بإسقاط عضوية أي نائب صدرت بحقه أحكام قضائية.

أما الجمهورية فاهتمت بنجاح وزارة الداخلية في القضاء على خلية إرهابية في "العريش" حيث أسفرت العملية عن مقتل سبعة من عناصر الخلية ، وذلك عقب تمكن قطاع الأمن الوطني من "رصد" بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية بإحدي تلك المناطق النائية بالعريش.

وذكرت مصادر أنه بمداهمة تلك البؤرة بادرت لعناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة علي قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مقتل سبعة منهم والعثور علي بندقيتين آليتين وثلاث بنادق خرطوش وثلاث عبوات متفجرة.​