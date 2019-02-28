برلماني: هشام عرفات أفضل من تولى وزارة النقل

كتب- أحمد علي:

قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدكتور هشام عرفات أحد أفضل من تولوا منصب وزير النقل، واستقالته خسارة لكفاءة كبيرة، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل في تطوير منظومة النقل والتي يستغرق الإحساس بفارق فيها سنوات طويلة وجهدًا جبارًا.

وأضاف زين الدين، في بيان، الخميس، أنه بالرغم من عدم الانتهاء من التحقيقات إلا أن ما تم تداوله حتى الآن يؤكد أن الخطأ بالمقام الأول يقع على سائق الجرار، وليس وزيرالنقل وبالتالي أٌخذ بذنب سائق غير مسئول، مشيرا إلى أنه يحترم رغبته في الاستقالة ولكن لا يجب توجيه الاتهامات الظالمة إليه، احتراما لجهوده خلال توليه هذا المنصب الحساس، وما قدمه في ملف تطوير وسائل النقل المترو والسكك الحديدية يشفع له.

وطالب النائب بتوقيع الكشف على سائق الجرار، "النفسي وتحليل تعاطي للمخدرات"؛ للوقوف على مدى جدارته للقيام بعمله، والتعرف على سبب وقوع الحادث وإن كان لحالته النفسية أو الصحية دور به.