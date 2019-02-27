  • عاجل:جثث متفحمة على رصيف 6.. ماذا حدث في محطة مصر؟ (فيديوهات وصور)

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    انتشار مكثف لسيارات الإسعاف بمحيط حادث محطة مصر

    01:27 م الأربعاء 27 فبراير 2019
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    كتب- أسامة عبد الكريم:

    تصوير- محمد حسام وأحمد طرانة:

    شهد محيط محطة سكك حديد مصر، انتشار مكثفا لسيارات الإطفاء والإطفاء، بالقرب من موقع حادث انفجار جرار قطار برصيف 6.

    ودفعت هيئة الإسعاف بـ20 سيارة إسعاف، لنتقل الضحايا والمصابين من موقع الحادث .

    كما تجمهر عدد من المواطنيين بمحطة رمسيس، بعدما قررت هيئة السكة الحديد إخلاء المحطة من الركاب

    وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

    نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

    أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

    يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

    وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.

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