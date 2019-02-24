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    عبدالعال يطالب بالتشويش على قاعة البرلمان لمنع استخدام الهواتف

    01:53 م الأحد 24 فبراير 2019
    عبدالعال يطالب بالتشويش على قاعة البرلمان لمنع استخدام الهواتف

    الدكتور علي عبدالعال

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    طالب علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للبرلمان بتفعيل نظام التشويش للإتصالات داخل قاعة مجلس النواب.

    وأرجع عبد العال طلبه، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إلى كثرة استخدام النواب التليفونات المحمولة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، مشيرا إلى أن الانتقاد في النهاية يوجه ضده.

    وطالب عبد العال نواب المجلس بمساعدته وأن يكونوا أكثر حرصا على النظام داخل القاعة، وأن يساهموا في تحديد قدر من احترام التقاليد البرلمانية.

    ولفت إلى أن إحدى المقالات فى الصحف أمس كانت بشأن الضوضاء بجلسة البرلمان، وقارن الكاتب بين المجلس وبين برلمان دولة أوروبية، وكانت المقارنة بها نوع من الحكمة، وبالتالي لابد أن يكون الأعضاء علي مستوي المسؤولية.​

    علي عبدالعال البرلمان المصري مجلس النواب تشويش الإتصالات
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