مصادر: مد فترة التقديم للحج السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت مصادر بغرفة شركات السياحة، عن دراسة القطاع السياحي، مطالب بعض الشركات والمواطنين، بمد فترة التقديم في حجز فرصة الحج السياحي مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين قائلة:"كل شئ مطروح ووارد نصالح الناس ونراضيهم بفرصة أخرى.

وأضافت المصادر لمصراوي، السبت، أن اعتماد وزيرة السياحة، الضوابط المنظمة للحج السياحي مبكرا أعطى الجميع الوقت الكافي لتلافي أية مشكلات تطرأ على الموسم، ما يسمح للقطاع السياحي بمد الفترة مرة أخرى طالما أن هناك متسعا من الوقت ولن يؤثر ذلك على مجريات موسم الحج السياحي.

ونوهت المصادر، إلى أن القطاع السياحي ممثلا في "وزاة السياحة وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة" يسعى لتسهيل عمل الشركات والتيسير على المواطنين خاصة محدودي الدخل بمنحهم فرصة أخرى للتقديم، ما يؤكد أن وقوفنا قلبا وقالبا في صالح الشركات والعملاء، بجانب مراعاة الصالح العام.

وتواصل أكثر من 2000 شركة سياحية، تلقي جوزات سفر الراغبين فى أداء الحج السياحي، وبدأت وزارة السياحة، الأسبوع الماضي، في عملية تسجيل الأسماء مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة ويستمر التسجيل حتى 17 مارس المقبل، على أن تجرى القرعة الالكترونية يوم 27 مارس، واختيار الفائزين وعددهم 36 ألف حاج.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واعتمدت منتصف الشهر الماضي، الضوابط المنظمة للحج السياحى لعام 1440هـ، وبدأت في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج عن طريق الشركات السياحية.

وتضمنت الضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي 5 نجوم قدرة 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوي السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.​