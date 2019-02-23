  • عاجل:وزير التموين يعلن 5 معايير للحذف من الدعم.. منها "استهلاك الكهرباء وامتلاك سيارة" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات سليمة بلا أخطاء

    04:01 م السبت 23 فبراير 2019
    وزير التموين: لدينا قاعدة بيانات سليمة بلا أخطاء

    الدكتور علي المصيلحي

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التنقية التي قامت بها الوزارة من خلال عملية تحديث بيانات البطاقات لم تكن تستهدف حذف المواطنين بل استهدفت تصحيح بيانات المستفيدين ومراجعتها والحصول على قاعدة بيانات سليمة.

    وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام وزارة التموين: لدينا الآن قاعدة بيانات سليمة لكافة المستفيدين من منظومة الدعم، لا يوجد لدينا رقم قومي خطأ أو مكرر أو عداد سلع لا يتوافق مع عداد الخبز".

    وأكد وزير التموين، أن كل ما يتم من إجراءات خلال الفترة الماضية يهدف لإيصال الدعم لمستحقيه.

    علي المصيلحي التموين بطاقات التموين

    الخبر التالى:

    وزير النقل: ننفذ 6 محاور على النيل بتكلفة 9 مليارات جنيه ​
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان