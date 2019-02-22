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الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة قوانين تربية الأطفال

09:23 م الجمعة 22 فبراير 2019
الخارجية تهيب بالمواطنين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة قوانين تربية الأطفال

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

أهابت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا ضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال.

وذكرت الوزارة، أنه وفقًا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وإيداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حال تعرضهم للعنف اللفظي أو الجسدي أو ارتكاب أي خطأ من الوالدين يستوجب فصل أولادهم عنهم بما في ذلك العنف الأسري، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال وعقد لقاءات مع الوالدين من خلال اخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين.

وأكدت وزارة الخارجية- فى بيان صحفي- أن فصل الأطفال عن ذويهم بموجب القانون الإيطالي يسري على جميع الجنسيات.

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