اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها غدا الأحد

القاهرة- أ ش أ:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إضافة إلى استعراض جهود الاستثمار والسياحة، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع إلى إفريقيا.

وتناقش لجنة الشئون الإفريقية خطة وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع لإفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بحضور وزير النقل هشام عرفات.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وعرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر لهذه الصناديق وعرض النتائج النهائية، بالإضافة لعرض رؤية وزارة المالية في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الصناديق، كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمرو الجوهري، عبد الحميد دمرداش، عفيفي كامل عفيفي، الموجهة إلى وزير المالية، بشأن ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من 88 مليار دولار طبقاً لآخر تقرير إحصائي، الإجراءات التي اتخذت لتفعيل وتعميم آليات وإجراءات الشمول المالي وزيادة نقاط البيع والتبادل ووسائل الدفع الإلكتروني، وبشأن ديون مصر سواء علي هيئة اقتراض داخلي أو خارجي.

وتستعرض لجنة العلاقات الخارجية في اجتماعها جهود هيئة الاستثمار في الترويج للاستثمار في مصر، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، فيما تبحث لجنة الشئون العربية العلاقات المصرية - البحرينية على مدار جلستين صباح ومساء الأحد.

وتبحث لجنة الصناعة طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج "كليوباترا"، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة، وبيان أبعاد الإطاحة بعدد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما تبحث طلبي إحاطة مقدمين من النائبين عبدالحميد كمال وطارق فاروق متولي، بشأن المشكلات التي تعاني منها شركة النصر للأسمدة بالسويس وعدم تطويرها رغم إمكانياتها من الأراضي الشاسعة والخبرات الفنية وقربها من الموانئ والسكك الحديدية.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة العقبات التي تواجه توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار طلب إحاطة من النائب نشوى الديب، بشأن استراتيجية وزارة الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف والمتعصب.

وتستعرض لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (22) لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ (300 مليون دولار أمريكي) والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 أكتوبر 2018.

وتستكمل لجنة السياحة والطيران المدني نظر مشروع قانون "تنظيم السياحة الصحية" والمقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بينما تستعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة مطروح وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظ مطروح.​