"التموين": استلام 20 ألف طن بنجر ونستهدف 2.1 مليون طن بنهاية الموسم

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء شركة الدلتا لبنجر السكر استلام محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير وبدء إنتاج السكر المحلي.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه يتم استلام كميات تقرب من 20 ألف طن بنجر يومياً لتشغيل الطاقة الإنتاجية الخاصة بمصنع الشركة، لإنتاج 3 آلاف طن سكر يومياً، منوهاً بأنه تم بدء تبكير موسم إنتاج السكر من البنجر هذا العام بحوالي أسبوعين عن العام الماضي، لنجاح الشركة في التعاقد على زيادة مساحات الأراضي المزروعة بنجر في عروة التبكير، ومن المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم.

‪‬وأضافت أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه خلال اجتماعه مع شركات إنتاج السكر، بتيسير عمليات توريد محصول البنجر من المزارعين، وأن يتم وفق جدول؛ منعاً لتكدس السيارات أمام المصانع، بالإضافة إلى صرف مستحقات المزارعين أول بأول، لافتاً إلى أن الوزارة والشركات التابعة لديها مخزون من السكر يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب إنتاج السكر المحلي حالياً، وتوفر مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية‪ .‬

وأوضح البيان أن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، قام بجولة ميدانية فجر اليوم، في مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الإنتاج، وتوفير أدوات السلامة للعاملين، في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مصنع الشركة على مدار الأيام الماضية استعدادا للموسم الحالي، إذ تم استلام أول دفعات من محصول بنجر السكر وصرف مكافأة لأول 5 سيارات قامت بنقل المحصول مِن أراضي المزارعين إلى مصنع الشركة.

‪ ‬من جانبه، قال الدكتور أبو اليزيد إن الشركة نجحت هذا العام في التعاقد مع المزارعين خلال الموسم الحالي على زراعة بنجر السكر بمساحات أراضي، تزيد عن العام الماضي، بما يقرب من 21 ألف فدان، مقارنة السنوات الماضية، إذ تمت زراعة أكثر من 110 آلاف و500 فدان، منها لأول مرة 61 ألف فدان تمت زراعتها في عروة التبكير، مقارنة بـ40 ألف فدان في عروة التبكير العام الماضي، ﻭمن المستهدف إنتاج كمية سكر تبلغ 300 ألف طن هذا الموسم بزيادة عن العام الماضي حوالي 40 ألف طن، بجانب إنتاج 120 ألف طن "تفل بنجر" يُستخدم في صناعة الأعلاف، وكذلك إنتاج 110 آلاف طن مولاس وذلك بكميات تزيد عن العام الماضي بحوالي أكثر من 20 ألف طن.

وأضاف أبو اليزيد أنه وفق توجيهات وزير التموين، تم تطوير مصنع الشركة للاستعداد للموسم الحالي، وكذلك تطوير أسطول السيارات التابع للشركة، ويتم نقل محصول البنجر من حقول المزارعين إلى مصنع الشركة مجاناً، وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام وضمان عدم تكدس السيارات، وصرف مستحقات المزارعين أولاً بأول، كما يتم صرف حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر في عروة التبكير، وكذلك صرف حوافز أخرى لمن تقل نسبة الشوائب في محصوله ولمن تزيد نسبة الحلاوة في البنجر، إضافة إلى دعم تقاوي بنجر السكر للمزارعين بنسبة تصل إلى 75%، كما تم تحديث معامل استقبال البنجر الخاصة بتحاليل مراحل إنتاج السكر وكذلك تطوير الموازين بالمصنع.

وأوضح أبو اليزيد أن موسم البنجر هذا العام له مؤشرات إيجابية على إنتاج السكر المحلي؛ نظراً لزيادة مساحات الأراضي المزروعة بنجر السكر في مصر إلى 610 آلاف فدان، مقارنة بمساحات كانت لا تتجاوز 500 ألف فدان على مدار السنوات الماضية، وذلك بزيادة 110 آلاف فدان هذا العام؛ ما يسهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

وفي هذا الإطار، أوضح أن شركة شركة الدلتا لبنجر السكر تعمل على نشر التوعية حول أهمية زراعة وانتقاء تقاوي حديثه للبنجر؛ إذ بدأت هذا العام في زراعة تقاوي بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، بمساحات تتجاوز 400 فدان، وإجراء تجارب إرشادية لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة التي تستهدف تحقيق زيادة في إنتاجية الفدان في المتوسط من 25 إلى 35 طناً بدلاً من التقاوي عديدة الأجنة التي تنتج 17 طناً للفدان، وسيتم التوسع في زراعة هذه التقاوي خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير صناعة السكر في مصر.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا لبنجر السكر من كبرى الشركات الرائدة في إنتاج بنجر السكر في الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها تمتد على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن، وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر.​