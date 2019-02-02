حدث ليلًا.. انتحار فتاة في المترو و"مساكن أوسيم" تتحول إلى ثكنة عسكرية

كتب – محمود مصطفى:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأول من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"مساكن أوسيم" تتحول إلى ثكنة عسكرية لحل لغز جريمة "6 الصبح"

شهدت منطقة المساكن بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مقتل شابين صباح الجمعة، إذ طارد مجهولين يستقلون دراجة نارية أتوبيس ركاب، وأجبروا سائقه على التوقف بمحيط مقر الإدارة التعليمية، وصعد أحدهم وأطلق النار على شخصين الأول ينتمي لعائلة "الخرصة" والثاني لـ"رابح"، ما أسفر عن مقلتهما.

الاتحاد الأوروبي يقرر التحقيق في فضيحة لحوم بولندية تأثرت بها 14 دولة

أفادت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، بتأثر أربع عشرة دولة أوروبية بمبيعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في بولندا .

وأعلنت متحدثة باسم المفوضية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- يوم أمس الجمعة، أنه سيتم إطلاق تحقيق في تلك الفضيحة، فيما من المقرر أن يصل المفتشون يوم الاثنين المقبل .

زيادة 11 جنيهًا للجرام.. قفزة في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، ليقفز سعر الجرام الواحد بنحو 11 جنيهًا، مع ارتفاع سعر الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 651 جنيهًا مقابل 640 جنيهًا الجمعة الماضي.

كاتبة إسرائيلية تتنبأ: انقلاب عسكري سينهي حكم نتنياهو

يحاول رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، بسريّة تامة، إنشاء "وحدة اغتيالات سياسية"، حسبما ذكرت الكاتبة كارولينا لاندزمان، التي أكدت أن حزب القائد العسكري المتقاعد، سيقود انقلابًا ذا صبغة "ديمقراطية"، يطيح بحكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

بالصور.. وزيرا "السياحة" و"الآثار" يصطحبان سفراء الدول الأجنبية في جولة داخل "تل العمارنة" بالمنيا

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعض السفراء والمستشارين الثقافيين لـ١١ دولة أجنبية، في جولة سياحية اليوم الجمعة، داخل أثار تل العمارنة بمحافظة المنيا قبيل الإعلان عن كشف أثري جديد.

انتحار فتاة عشرينية أسفل عجلات مترو "ساقية مكي"

لقيت فتاة عشرينية، مصرعها اليوم الجمعة، بمحطة ساقية مكي.

وصرح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه أثناء قدوم قطار رقم ٣٠٨ بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار، مما تسبب فى بتر ذراعها و مصرعها على الفور.

وزيرة السياحة: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشاط في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية لمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا بحضور وزير الآثار وعدد من السفراء الأجانب، اليوم، أن الوزارة تستعد للافتتاح بحملة دولية تحت عنوان "GEM2020"، حيث سيتم استخدام البراند في كافة المعارض الدولية باعتبار المتحف الكبير درة المتاحف حول العالم وأكبرها.

بعد انخفاضه 30 قرشًا.. عمرو أديب يكشف توقعاته لمستقبل الدولار

كشف الإعلامي عمر أديب، توقعاته لمستقبل الدولار بعد انخفاضه نحو 30 قرشًا، مضيفًا: "أنا رأيي واضح زي ما الدولار بينزل هيطلع".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، "أي عملة في العالم بتنزل وبتطلع خصوصًا في السوق الحر".

أديب: انخفاض سعر عدد من السيارات غير الأوروبية بسبب حملات المقاطعة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطنين يجب أن يستفادوا من انخفاض سعر الدولار الجمركي، مضيفًا: "سعره هينزل وهيطلع تاني، لأن زيه زي أي عملة في العالم، ومش هيفضل نازل".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "الشعب المصري يجب أن يسعد بهذا الانخفاض، وآن الآوان أن يستفيد بالربع جنيه.. ولا إحنا في الهم مدعيين وفي الفرح منسيين؟!".