قضايا الشأن المحلي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ناقش مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قوله: إن الدكتور مدبولى راجع مع وزير الشباب والرياضة التصميمات الخاصة بأعمال تطوير استاد القاهرة الدولي بما فى ذلك تطوير وتجميل مداخله ومخارجه وتحديث مقصورته الرئيسية المخصصة لكبار الزوار وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرجات الجماهير ودورات المياه.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بمتابعة أعمال الاستاد على مدى اليوم بحيث يتم الانتهاء من أعمال التطوير قبل بدء البطولة بفترة كافية.

كما ذكرت (الأهرام)، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن الخزانة العامة للدولة جاهزة لتمويل حصتها من تكلفة منظومة التأمين الصحي الجديدة التي تمثل الثلث، وقال، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل برئاسته وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وممثلي وزارتي المالية والصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك تكليفات مشددة من القيادة السياسية بتذليل جميع العقبات التي تواجه تطبيق المنظومة الجديدة .

وفي موضوع آخر، أشارت (الأهرام) إلى أنه ستبدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي غدا فاعليات المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من أبرز القيادات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون مع محبى السلام حول العالم من أجل تحقيق الإخوة الإنسانية تزامنا مع احتفال الإمارات بـ "عام التسامح".

وذكرت الصحيفة إن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي هو الانتقال من التجميع إلى التصنيع وتوطين التكنولوجيات الحديثة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال استقباله الدكتور هشام عرفات وزير النقل حيث تم مناقشة عدد من موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع توريد 1300 عربة ركاب قطارات بناء على العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانس ماش الروسية المجرية وهو المشروع الذي سيقوم فى إطاره مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى بتصنيع المكون المحلى للعربات بنسبة تصل الى 40% من المنتج النهائي.

وفي الشأن الدولي ، ذكرت (الأهرام) أن مسئولا أمريكيا أعلن أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وأن القرار مرتبط بمهلة انتهت في 31 يناير حددها قانون أمريكى جديد بجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أمريكية أكثر عرضه لدعاوى قضائية فى مجال مكافحة الإرهاب وتعنى المهلة أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبى بالضفة الغربية.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة فيرا سو نجوي، أشادت‬ بالمبادرات الناجحة وغير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم تعزيز الرعاية الصحية في مصر. كما أشادت المسئولة الأممية بما اتخذته مصر من إجراءات لدمج خططها التنموية ضمن أجندة التنمية في إفريقيا 2063. وجاء ذلك خلال استقبال د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للسكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في اجتماعات للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت الصحيفة أن وزراء الخارجية يبحثون الإعداد لجدول أعمال القمة الأفريقية والمقرر أن تعقد يومي 10 و11 فبراير الحالي حيث تتسلم مصر خلالها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتتصدر أعمال القمة الأفريقية ملفات اللاجئين، والنازحين وقضايا الأمن والسلم، ومكافحة الإرهاب، كما يبحث القادة الأفارقة تحفيز النمو الاقتصادي بين دول القارة وتعزيز الحركة التجارية والاستثمار في البنية التحتية وإصدار جواز السفر الأفريقي الموحد.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أكد ضرورة أن يكون الفكر الاستثماري حاضراً بقوة عند تنفيذ أعمال تطوير استاد القاهرة وكافة تجهيزات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بحيث يتم الاستفادة من الإمكانات التي أبدي الرُعاة المصريون والأجانب استعدادهم لتوفيرها، وذلك لتخفيف عبء التمويل عن ميزانية الدولة. لافتة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. ‎

وفي الشأن الدولي ،قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من معاهدة القوي النووية المتوسطة المدي مع روسيا وذلك اعتبارا من اليوم "السبت"‬.. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستقدم إخطارا لروسيا بانسحابها من معاهدة الأسلحة النووية خلال 6 أشهر. فيما أبدى (الكرملين) في روسيا "‬أسفه" للقرار الأمريكي، واتهمت موسكو واشنطن بـ "‬عدم الإنصات أو التفاوض" لتجنب مثل هذه النتيجة.

الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل أكد في أول اجتماعات المجلس انه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019 بهدف إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها وهو الأمر الذي يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وانه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم علي التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض الي جانب انه نظام إلزامي يطبق علي جميع أفراد المجتمع وان حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحالية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تسليم حوالي 90% من أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي إلى المديريات التعليمية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ان تسليم التابلت مجانا ويصطحبه معه الطالب للمنزل ويمتلكه بعد 3 سنوات "المرحلة الثانوية"، وان جميع الأجهزة بضمان Samsung لمدة 3 سنوات ومراكز صيانة بـ Samsung المصرح لها مساحة الشاشة هي 10.1 ويتميز بقوة وحساسية touch ومعه قلم.

وأشارت (الجمهورية) إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التقي فيرا سونجوي السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وحضرت اللقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. مضيفة أن سونجوي أشادت بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية وفي مقدمتها خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة التنمية في افريقيا 2063 ، بالاضافة إلي آليات ادارة الصناديق السيادية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية) أن تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري شملت تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب "الذكوري" في العالم العربي، وأن هذه المرة تعد الثانية التي تتولي فيها حسن حقيبة وزارية بعد أن تولت وزارة المالية في أول حكومة يترأسها الحريري بين 9 نوفمبر 2009 و13 يونيو 2011.

وقالت حسن في تصريح تليفزيوني عقب اختيارها وزيرة للداخلية: "كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها.. وهذا الشيء بصراحة فخر لي بالتأكيد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أن يتم إعلانها وزيرة للداخلية والبلديات كانت ريا حسن رئيسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس منذ 8 سنوات، كما شغلت مناصب عديدة منذ عام 1995 في مجالات الاقتصاد والقطاع المالي والبنوك.