​وزيرة السياحة: العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشاط في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية لمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا بحضور وزير الآثار وعدد من السفراء الأجانب، اليوم، أن الوزارة تستعد للافتتاح بحملة دولية تحت عنوان "GEM2020"، حيث سيتم استخدام البراند في كافة المعارض الدولية باعتبار المتحف الكبير درة المتاحف حول العالم وأكبرها.

وأشارت إلى أن نمط السياحة الثقافية يعد من أهم الأنماط لدى الوزارة والسائحين حول العالم، والذين يتابعون الاكتشافات الجديدة بشغف كبير مما يضاعف الطلب السياحي على المقصد المصري.

وأضافت المشاط، أن السياحة ستروج لكل منطقة على حدة لعمل أكثر من علامة تجارية "براند" لكل منطقة سياحية وفقا لهويتها.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لاستعادة حركة السياحة النيلة التي كانت تستقبلها محافظة المنيا في 2010، كما أعلنت الوزيرة حضورها العيد القومي للمنيا مارس المقبل باعتبارها عروس الصعيد ومستقبل سياحي للمنطقة.