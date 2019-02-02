اليوم.. توقيع بروتوكول إنشاء مستشفى نقابة الصحفيين

كتب ـ مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن اليوم السبت، توقيع بروتوكول بناء مستشفى الصحفيين، وهو إنجاز يعادل بناء مبنى النقابة الحالي، على أن تدار بشكل استثماري يعالج كل التخصصات،على غرار مستشفيات القوات المسلحة والمعلمين ومصر للطيران والمقاولون العرب.

وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، أن افتتح والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى أول أمس، مقر فرع الشهر العقاري بمقر النقابة، والمجهز بأحدث الأساليب التقنية.

وقال نقيب الصحفيين، إن تجهيز هذا المكتب جرى في فترة وجيزة لا تتعدى أسبوعين، في حين أنه يستغرق الظروف العادية ستة أشهر، ويستقبل الزملاء الصحفيين طوال أيام الأسبوع، ما يعكس التقدير المتبادل بين النقابة ووزارة العدل.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه كان حريصا على توفير جميع الإمكانيات المادية والتقنية، التي تتيح للمكتب العمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي يعاني منها مستخدمي هذه المكاتب في أماكن أخرى، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، وتستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل "بصمة الإصبع والنداء الآلي" ما يساهم في دقة وانتظام العمل، ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين، بحيث لا يستغرق طلب الزميل عدة دقائق".

وأضاف بأنه كان حريصا على أن تتوفر خدمة إلكترونية متيزة، بداية من جهاز حجز الدور حتى تطبيقات كتابة الطلبات إلكترونيا .

وأضاف سلامة، أن مكتب التوثيق يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات أخرى عديدة، منها توفير 20 مليون جنيه لعلاج مشكلة الصحف الحزبية المعطلة التي لم يجرؤ نقيب صحفيين قبلي من الخوض فيها أو السعي لإنهائها، إضافة إلى إنشاء مركز تدريب بنقابة الصحفيين، يمثل نقلة نوعية وكبيرة في تدريب الصحفيين وتطوير المحتوى، يضم أحدث قاعات المحاضرات، ومعامل لغات، وقاعة للتدريب على صحافة "السوشيال ميديا" والصحافة الإلكترونية، واستديوهات تليفزيون وإذاعة، واصفا المركز بأنه "فخر للجميع"، ولأول مرة يكون هناك مركز متكامل في مكان واحد، إضافة لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا "زيادة تاريخية"، لم تحدث من قبل في ظل ظروف صعبة جدًا تمر بها الدولة، ولم تحدث زيادة بهذا القدر في أي قطاع من قطاعات الدولة، وزيادة المعاش، مع تحقيق أكبر زيادة في مكافأة نهاية الخدمة، وتوفير مجموعة شقق بـ"مدينتي" وغيرها من الخدمات.