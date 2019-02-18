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    نقابة التطبيقيين تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    08:29 م الإثنين 18 فبراير 2019
    نقابة التطبيقيين تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    مجلس النواب

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين والنقابات الفرعية بجميع المحافظات، تأييدها التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.

    وقالت اللجنة في بيان لها مساء الإثنين، "تعلن النقابة العامة للتطبقيين والمجلس الأعلى للنقابة وهيئة مكتب النقابة العامة والنقابات الفرعية تأييد للتعديلات الدستورية والمضي قدمًا في الإصلاح السياسي والاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

    كان مجلس النواب وافق الخميس الماضي، بأغلبية أعضائه على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائباً، وإحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقريرها الذى سيُعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يوماً.

    النقابة العامة للتطبيقيين

    مجلس النواب نقابــة التطبيقيين التعديلات الدستورية السيسي

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