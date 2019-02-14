"التعليم": مد فتح باب التقدم لمسابقة المعلمين حتى غد الجمعة

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن الوزارة مدت إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم، لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى صباح غد الجمعة.

وأضاف عمر، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن جميع المعلومات الخاصة بالتقديم في المسابقة سيعلن عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.

وكانت الوزارة، أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.