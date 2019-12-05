ضبط ألماني يهرب 2600 عبوة من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بحوزة راكب ألماني من اصل مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه ميلاد رسمي مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية من أصل مصرى قادم من ألمانيا، وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من حسن خليفة مأمور الجمرك، تحت إشراف حسن عبد اللطيف مدير الحركة تبين وجود 2600 عبوة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.