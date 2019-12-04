برلماني يشيد بمبادرة الداخلية"كلنا واحد": تعكس دورها المجتمعي والإنساني

كتب- أحمد علي:

توجه النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالشكر لوزارة الداخلية، على جهودها المبذولة في إطار مبادرة "كلنا واحد"، مشيدًا باطلاق وزارة الداخلية المرحلة العاشرة من المبادرة بـ665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد "مشهور"، في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ضمن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

وأشار إلى أن التوقيتات التي تطلق فيها المبادرات يكون لها عامل هام جدا في تخفيف العبء على أولياء الأمور، وذلك بفضل إحداث توازن بين العرض والطلب في السلع.

وأشاد عضو اللجنة التشريعية، بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية، من خلال المشاركة في توفير الزي والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالعديد من المنافذ التجارية ومنافذ أمان مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير المتطلبات المدرسية، بالإضافة إلى مشاكة الداخلية في الحملات الطبية ومبادرة "صحتك تهمنا"، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، والتي تهدف إلى توقيع الكشف الطبي بالمجان على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجًا من غيرالقادرين بكل محافظة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأضاف أن الداخلية تقوم بدور كبير من خلال قطاع الأحوال المدنية، لتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع بسهولة للمواطنين، وكذلك تراخيص سيارات وغيرها من الاجراءات والمستندات تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط على المكاتب.​