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مصادر: إغلاق قناة Ten نهاية العام

11:18 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
مصادر: إغلاق قناة Ten نهاية العام

قناة Ten

كتب مصطفى علي:

كشفت مصادر مسؤولة بقناة Ten لمصراوي، أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، حيث أبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك.

وأضافت المصادر، أن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين والذين رأوا أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة.

وتابعت المصادر، أن إدارة القناة ممثلة في الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي سيعقدان اجتماعا بالعاملين خلال الساعات المقبلة لإبلاغهم بالقرار. ​

قناة Ten النايل سات الإمارات عمرو عبد الحميد

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