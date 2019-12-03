اليوم.. وزيرة الهجرة تتواصل مباشرة مع عدد من المصريين المقيمين بالأردن

كتب - أسامة علي:

تتواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع عدد من المصريين المقيمين في الأردن، اليوم الثلاثاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، وذلك استكمالا للمبادرة التي أطلقتها، تحت عنوان "اسأل واقترح لايف".

قالت "مكرم"، في بيان اليوم الثلاثاء، إننا نهدف إلى خلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التي تقربنا أكثر من كافة المصريين في مختلف دول العالم، ولذلك كان التفكير في إطلاق نسخة جديدة من مبادرة (اسأل واقترح)، نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج، وسيُعتمد اختيار المشاركين وفق مناطق تمركز المصريين في مختلف الدول، وأن أولى اللقاءات بالمبادرة كانت مع الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "اسأل واقترح لايف"، منصة جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج في كل أنحاء العالم، للرد على استفسارات وشكاوى وأطروحات المصريين؛ حرصا على حل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم.