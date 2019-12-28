فرج عامر: الجدل الدائر بشأن "قانون الإدارة المحلية" صحي.. ويواجه فساد المحليات

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن قانون الإدارة المحلية، من القوانين الهامة التي تمس جميع قطاعات الدولة وتأثر في حياة المواطن بشكل يومي؛ إلى جانب أنه استحقاق دستوري وهو ما يحتم علينا الإسراع في مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره.

وأشار "عامر"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الجدل الدائر حول القانون خلال الأيام القليلة الماضية، أمر صحي ومطلوب وسيساهم في خروج تشريع يحقق مطالب الجميع، وهو الأمر الذي سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الأمني الذي شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أنه بإقرار قانون الإدارة المحلية، سينتج عنه استكمال بناء مؤسسات الدولة؛ وسيعد سلاح قوى لمواجهة فساد المحليات الذي أستشرى في المجتمع خلال 8 سنوات الأخيرة ونتج عنه الكثير من المشكلات كسرقات التيار الكهربائي والبناء المخالف وإنهيار منظومة الصرف الصحي في الكثير من المحافظات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى رقابة قوية.

وأوضح أن إقرار قانون الإدارة المحلية مكسب كبير للمواطن وللدولة المصرية، لذا ينبغى على الجميع تنحية المصالح الشخصية والعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن الذي تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية.