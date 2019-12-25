لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في المعاهد الأزهرية بالإسكندرية ومطروح

كتب - محمود مصطفى:

قرّر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر، بمعاهد محافظتي الإسكندرية ومطروح؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الاجازة للطلاب فقط دون العاملين، منوها أنه سيتم تعديل جدول الامتحانات لصفوف النقل والتي تجرى حاليا وإعلانها للطلاب فور تعديله.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرار بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وحالة الطقس غير المستقرة حرصًا على أمن وسلامة الطلاب.

من جانبه أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتعميم تعطيل الدراسة وتأجيل أية امتحانات للطلاب كان مقررًا انعقادها وتحديد ميعاد آخر لها.

وأضاف الديب، أنه تقرر اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على المنشآت التعليمية حال سقوط الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات ولجان إدارات الأزمات والكوارث والسيول.