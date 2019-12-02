بيان لـ"اقتصادية النواب" بشأن خطة الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات

كتب - أحمد علي:

تقدم الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.

وأشار النائب، إلى أنه بالرغم من تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.

وأوضح "الكيال"، في بيانه، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى إلى تراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.

وتابع: "بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضارب في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار".

وشدد "الكيال"، على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.