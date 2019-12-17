الرئيس السيسي يكرم المخرج خالد جلال

كتب- محمد نصار:

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المخرج خالد جلال، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة.

يذكر أن خالد جلال، أخرج مسرحية المحاكمة التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019.

وانطلقت مساء الثلاثاء، الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والتي تتضمن إعلان توصيات المنتدى في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان المنتدى انطلق هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، وناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

حضر فعاليات المنتدى نحو 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل.