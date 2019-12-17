رئيس "الرقابة الإدارية" يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

كتب - أحمد جمعة:

عقد اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لقاء مع يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، موجها الشكر له على ما بذله من جهد خلال فترة ولايته السابقة للمكتب.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول والثاني لانعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمقام بمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة .

كما عقد رئيس الرقابة الإدارية، عدة لقاءات جانبية ومشتركة مع رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في بعض الدول العربية والأجنبية منها رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة ،رئيس المؤتمر الحالي المنعقد في أبوظبي ، وفي دول الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والجزائر، وتونس، وماليزيا، وسنغافورة، ومفوضا جهاز مكافحة الفساد التايلاندي، وكذلك النائب العام السوداني، إضافة إلى الوفد الإيطالي، حيث تم التشاور مع رؤساء الأجهزة والوفود، وتبادل وجهات النظر المشتركة، وبحث اُطر التعاون بينهم وبين هيئة الرقابة الإدارية.