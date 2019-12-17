السيسي يعرب عن سعادته بالمشاركة في ماراثون السلام للدراجات بشرم الشيخ

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات ماراثون السلام بالدراجات، الذي أقيم صباح الثلاثاء.

وقال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "سعدت اليوم بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى الشباب المشاركين في الماراثون بعد انتهاءه، بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى الثالث لشباب العالم بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء، بعد أن استمر لمدة أربعة أيام.