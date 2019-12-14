"ساويرس الثقافية" تعلن قائمة الأعمال المرشحة للفوز 17 ديسمبر

كتب- محمد عاطف:

كشفت مؤسسة (ساويرس للتنمية الاجتماعية) عن موعد حفلها السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشرة، والمقرر إقامته في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أنه يجري الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 5 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، وتستعد أمانة الجائزة حاليًا لإعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل عمل في مجالات: الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو السينمائي لشباب الكتاب والأدباء يوم 17 ديسمبر 2019.

كما أعلن مجلس أمناء الجائزة عن حجب جائزة "أفضل سيناريو للكتاب المحترفين - فرع أول"، لعام 2019، نظراً لعدم تلقي سوى عملين فقط للتنافس على الجائزة هذا العام، وذلك بعد تغيير شروط التقدم لجائزة السيناريو وإعادة تقسيم فرعي الجائزة بناء على أسس ومعايير الاحترافية، وليس بناء على سن المتقدم، طبقا للتوصيات العديدة المقدمة من أعضاء لجان التحكيم المتعاقبة خلال الدورات السابقة.

يذكر أن المسابقة قد تلقت في دورتها الخامسة عشرة، 719 عملاً في مختلف فروع الجائزة، إذ تقدم 181 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء، و181 رواية ومجموعة قصصية في فرع شباب الأدباء، فيما تقدم لفرع السيناريو - عمل أول 219 سيناريو، وفي فرع المسرح تقدم 102 نص مسرحي، وتلقى فرع النقد الأدبي 36 عملاً.