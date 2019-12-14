وزير الزراعة يبحث مع مدير "الفاو" تفعيل مبادرات القضاء على الفقر والجوع

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو)، المبادرة الجديدة للمدير العام للمنظمة، والتي تسمى (العمل يدا بيد) والتي تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على الجوع، والتي أطلقها مؤخرا بعد توليه منصب المدير العام.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بمسئول الفاو خلال مشاركته في أعمال منتدى شباب العالم الذي يعقد حاليا بمدينة السلام (شرم الشيخ).

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أن إطلاق هذه المبادرة كانت طبقا لما وعد به دونيو، الدول الأعضاء خلال برنامجه الانتخابي يونيو الماضي قبل توليه المنصب ، وقد تطرق الجانبان إلى الحوار عن المبادرة

وقال المدير العام للفاو إنه ينظر إلى مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة ومن الضروري الاستعانة بالخبرات المصرية في هذه المبادرة.

من جانبه، رحب أبوستيت بفكرة المبادرة وأبدى استعداد مصر للتعاون مع الفاو، وقال إن الجزء الخاص بالتقييم والمتابعة قبل التنفيذ يعتبر من أهم النقاط الأساسية في نجاحها.