بالصور.. محافظ القاهرة يتوجه لموقع عقار بولاق المنهار

كتب- محمد نصار:

انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لموقع عقار رقم 12 بشارع النقلي بحي بولاق، مساء اليوم الخميس.

وأصدر "عبدالعال"، تعليماته لرئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة للسيطرة على الموقف، وإبلاغ جميع الأجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ، لجنة فنية هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من أجل سلامة سكانها وحفاظًا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورًا بناء على تقارير اللجنة فى حالة تضرر الأساسات، كما طالب مقاول الحي بسرعة تأمين وإزالة بعض حوائط إجزاء العقار المتبقية إثر الانهيار واستكمال ازالتها ورفعها بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة.

ووجه المحافظ بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنهار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية كما وجه رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات وأنقاض العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بانهيار العقار رقم 12 شارع النقلي متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق.

يتكون العقار القديم من طابقين ودور أرضي، وأسفر حادث الانهيار عن احتجاز خمسة أشخاص هم سكان العقار تحت الانقاض، ونجحت أجهزة الحماية المدنية في انقاذهم وانتشالهم أحياء دون إصابات تذكر، وتم نقل المواطنين الخمسة إلى أقرب مستشفى لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة وتلقي العلاج.