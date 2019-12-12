صور| أمطار ورياح على القاهرة.. "رجعت الشتوية"

الأعلى في إفريقيا.. مصراوي بموقع بناء "البرج الأيقوني" في العاصمة

تصوير- جلال المسيري وفريد قطب:

تشهد القاهرة الآن أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، إضافة إلى رياح محملة بالأتربة.

كانت هيئة الأرصاد حذرت أمس من موجة طقس سيء تجتاح البلاد اليوم.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب البلاد خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وتابع: "يصاحب حالة عدم الاستقرار سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة على القاهرة وسيناء".

وأشار إلى أن عدم الاستقرار يستمر يوم واحد فقط، مضيفا: مع بداية يوم الجمعة تهدأ الرياح وتقل فرص سقوط الأمطار لتنحصر على السواحل الشمالية فقط وتكون من خفيفة إلى متوسطة.