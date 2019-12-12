السيسي يشهد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام

أسوان- مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للنسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

يشارك في المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، حيث يستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.

حضر الفعاليات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.