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السيسي: سعدت بلقاء رئيس جنوب أفريقيا اليوم

08:26 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
السيسي: سعدت بلقاء رئيس جنوب أفريقيا اليوم

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي

القاهرة - أ ش أ:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالزيارة التي يقوم بها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى مصر.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

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السيسي جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تويتر

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