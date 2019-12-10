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الكهرباء توقع اتفاق مع شركة إماراتية لبناء محطتي كهرباء

04:12 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الكهرباء توقع اتفاق مع شركة إماراتية لبناء محطتي كهرباء

الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقيتين مع شركة النويس الإماراتية لبناء محطتي كهرباء بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

وتخص الاتفاقيات محطة طاقة شمسية بقدرة ٢٠٠ ميجاوات، وأخرى للرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات، على أن يتم البناء والتشغيل بنظام boo.

وتأتي المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى %20 بحلول 2022، وإلى أكثر من 42 % بحلول 2035، بما يسهم فى زيادة المصادر المتجددة إلى 6000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 2000 ميجاوات.​

محمد شاكر مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركة النويس الإماراتية

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