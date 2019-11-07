"مصر للطيران" عن عمرة المولد النبوي: أسعار التذاكر ترتبط بـ"العرض والطلب"

كتب- يوسف عفيفي:

تنطلق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة، يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء جميع التجهيزات الفنية لبوابة العمرة الإلكترونية وتسجيل الشركات المصرية والسعودية عليها وطرح برامجها.

وطرحت شركات السياحة، أسعار برامج لـ"عُمرة المولد البنوي" والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، ووصلت نسبة الزيادة إلى 10% عن العام الماضي.

وقال مصدر بشركة مصر للطيران، إن تحديد سعر تذكرة الطيران للعمرة، يرجع إلى العرض والطلب، بما يعني أنه إذا كان الطلب أكثر من العرض وليس هناك استيعاب للأماكن فيزيد السعر، ولو جاءت الطلبات قليلة وهناك أماكن متاحة أكثر يقل السعر.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه من الصعب التكهن بالسعر الجديد لتذكرة العمرة، نتيجة عدم معرفة هل ستزيد الأعداد أم لا، بعد قرار المملكة العربية السعودية، بإلغاء رسوم التكرار المقدرة بـ2000 ريال، ما جعل الموقف غامضًا حتى الآن.

وانتقد المصدر، المطالب التي تنادي بعدم رفع أسعار التذاكر بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، موضحا أن معظم قطع الغيار والوقود المستخدم في الطيران، يتم شراءها بمدد محددة دون النظر إلى تأثير الزيادة أو النقصان في سعر الدولار أو وضع ذلك في الحسبان، متابعًا: "لا نستورد يوم بيوم، بل يتم ذلك في وقت محدد حسب التعاقد".

وكان علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، عضو لجنة السياحة الدينية، طالب الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بعدم رفع أسعار تذاكر الطيران للعمرة هذا العام، نظرا لانخفاض سعر العملة "الدولار والريال"، مؤكدا عدم وجود أسباب حقيقية أو مبررات لزيادة أسعار تذاكر العمرة خلال الموسم الجديد، متابعا: انخفاض سعر العملة خفض من سعر الوقود والخدمات المستخدمة في الطيران، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر التذكرة العام الماضي كان بسبب ارتفاع سعر العملة بنسبة 10% حيث بلغت نحو 6 آلاف جنيه للتذكرة وهذا ما هو ليس موجودا العام الحالي.

يذكر أن أسعار تذاكر الطيران لموسم العمرة الماضي، تراوحت بين 5 إلى 6 آلاف للحد الأدنى، وارتفع سعرها ما بين 8 و 9 آلاف جنيه وقت الذروة "عمرة رمضان".

وفي السياق ذاته، بدأت الأسعار التي طرحتها بعض الشركات السياحية، من 12 ألف جنيه لبرنامج العمرة (باخـرة) لمدة 15 يوما، و13 ألف جنيه لبرنامج المستوى (الـبـري) لمدة 15 يوما، و 14 ألف جنيه لبرنامج المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يوما، و18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يوما، و20 ألف جنيه سعر مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يوما.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، بدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و 11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.