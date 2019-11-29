"الري": 137 مليون جنيه لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول

كتب - أحمد مسعد:

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات أنه تم تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 137.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1/ 7/ 2019 إلى 30/ 11 /2019 من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وتناول التقرير قيام الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 59.694 مليون جنيه منها عمليات (وادى عبادى 2أ - وادي عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادي - عمليو حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادي دجلة) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 20.6 مليون جنيه (إنشاء كوبري ملاحي على ترعة المحمودية أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص - عملية إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن.

كما قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة وترعة المنشأة بأماكن متفرقة.

ومن جانبه، أكد المهندس شحتة عبدالفتاح إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات أن القطاع قام بإنشاء خلال الفترة المشار إليها أعمال طرق بقيمة 28.159 مليون جنيه، وأعمال أخرى بقيمة 4.273مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 – 2020 / 2021.​