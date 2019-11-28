وزيرة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع نظيرها بطاجيكستان للتعاون الفكري والفني

القاهرة- (أ ش أ):

وقعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونظيرها فى جمهورية طاجيكستان أرومبيك زاده شمس الدين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون الفكري والفني بين البلدين ، وذلك عقب الإجتماع الثاني للجنة الإقتصادية المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفنى.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم، إن بنود المذكرة تسرى لمدة خمسة سنوات وتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ، وتأتي تنفيذا لأحد نصوص اتفاقية التعاون المشترك التى تمت بين حكومتى الدولتين عام ٢٠٠٧ ، وارتكز إلى الإيمان بدور الثقافة والفنون فى توطيد وتقوية الروابط ومد جسور التواصل بين الشعبين.

وأضافت أن الحضور المصرى فى مختلف دول العالم يشمل استثمار القوى الناعمة للتأكيد على الريادة الحضارية المتفردة، ووجهت الدعوة لوزير طاجيكستان لزيارة عدد من المعالم الثقافية الهامة خاصة متحف أديب نوبل نجيب محفوظ، مؤكدة ضرورة بدء تفعيل بنود مذكرة التعاون.

من جانبه ، أبدى وزير الثقافة الطاجيكي رغبته فى الإستعانة بالخبرات المصرية فى مختلف المجالات الفنية والثقافية وتبادل الزيارات بين مثقفي ومفكري البلدين، مشيرا إلى زيارته لدار الكتب والوثائق القومية وإطلاعه على العديد من المخطوطات باللغة الفارسية وتقدم باقتراح للحصول على مستنسخات منها.

وأضاف أن الشعبين المصري والطاجيكي تجمعهما العديد من القواسم الثقافية والفنية المشتركة ، منها ما يتمثل فى تذوق أبناء بلاده للموسيقى والغناء العربى، معربا عن سعادته بزيارة مصر وانبهاره بحضارتها العريقة.

يشار إلى أن بنود المذكرة تنص على تشجيع تبادل الزيارات بين مبدعي البلدين للمشاركة فى الفعاليات والمحافل الدولية ، تبادل المواد والمعلومات المتخصصة ، تعزيز التعاون فى مجالات السينما، المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية والشعبية ، ثقافة الطفل ، معارض الكتب ، النشر والترجمة ، حفظ وترميم ورقمنة الوثائق.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة الإقتصادية المشتركة عقد برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى ونعمة الله حكمة الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارة الطاجيكي.