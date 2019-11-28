السكة الحديد:إخماد حريق محدود نشب في عربة ركاب بحوش محطة كفر الزيات

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مساء اليوم الخميس نشوب حريق محدود بعربة ركاب خالية من الركاب ومتروكة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات لاعمال الصيانة.

وعلى الفور تم إخماد الحريق المحدود بمساعدة مطافى مدينة كفر الزيات .

وأوضحت الهيئة، أنه ولم يسفر الحريق المحدود عن أية إصابات.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية من الهيئة لمعاينة العربة وتحديد اسباب الحريق بالاتحاد مع الجهات الأمنية.​