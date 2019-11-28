"التضامن" توقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء لتنفيذ مبادرة ''دائرة الخير''

القاهرة - أ ش أ:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة ومؤسسة بنك الكساء المصري لتنفيذ مبادرة ''دائرة الخير''.

وذكر بيان لوزارة التضامن، اليوم الخميس، أن البروتوكول يأتي في إطار الاتجاهات الحديثة في العالم التي تقوم على استخدام حلول مبتكرة نحو إيجاد حلول للمشكلات البيئية باستخدام آليات تدوير المواد وإيجاد منتجات جديدة تتميز بالجودة.

ويتضمن البروتوكول تدوير ومعالجة مخلفات ألواح الإعلانات البلاستيك العالية الجودة وإعادة استخدامها في تصنيع حقائب مدرسية عالية الجودة عبر منظومة متكاملة وبالاستعانة بمصممي المنتجات، وتوزيعها على أبناء أسر مساعدات برنامج (تكافل) في القرى الأكثر فقرًا بمحافظات الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة توفير 10 آلاف حقيبة مدرسية سنويًا مصنعة من تدوير الإعلانات ومواد البلاستيك وهو ما يساعد على خفض تكلفتها الإنتاجية وتوفير أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية.

وتنص بنود البروتوكول -والذي يسري لمدة عامين من تاريخ التوقيع- على أن تقوم الوزارة بوضع سياسة استهداف للأسر والفئات المستحقة بناءً على قواعد بينات برنامج (تكافل) مع توفير قواعد البيانات عن الأسر المستحقة وتقوم الشركة الخاصة بتوفير المواد الخام اللازمة وتسليمها لبنك الكساء ليقوم بإعادة التصنيع وتحويل مواد البلاستيك إلى حقائب مدرسية مناسبة وتوزيعها على الفئات المستحقة.