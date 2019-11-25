الإفتاء: العنف الأسري يتصدر الفتاوى المتعلقة بالمرأة

كتب- محمود مصطفى:

أكد المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العنف الأسري ضد المرأة، تصدرت مجموع الفتاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة.

وأضاف المؤشر في بيان له، الاثنين، أن فتاوى الختان وتشويه الأعضاء الأنثوية حلت في المرتبة الثانية بنسبة (20%)، وجاءت ثالثةً فتاوى زواج القاصرات بنسبة (18%).

ولفت المؤشر، إلى أن فتاوى الحرمان من الميراث جاءت في الترتيب الرابع بنسبة (17%)، تلاها في المرتبة الخامسة فتاوى التحرش الجنسي واللفظي والمضايقات الإلكترونية بنسبة (12%)، وجاءت في المرتبة السادسة فتاوى ممارسة المرأة للحريات العامة بنسبة (7%)، وفي المرتبة السابعة والأخيرة حلَّت فتاوى معاناة اللاجئات والمهاجرات بنسبة (3%).

وأكد المؤشر أن أشكال العنف في الفتاوى الواردة عالميًّا تدور حول عنصرين اثنين، الأول مادي، وهو إلحاق الضرر بالأنثى، سواء بالضرب أو التحرش أو الاغتصاب أو الحرق أو القتل، والثاني معنويٌّ، وهو ما يكون عبر ممارسة كافة الضغوط النفسية على المرأة للسيطرة على أفكارها وإلغاء شخصيتها، وأكد المؤشر أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأي دولة دون وضع حدٍّ للعنف ضد المرأة بقسمَيه المذكورين.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حددت يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة.