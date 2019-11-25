مصدر بـ"التعليم": لم نتلق مخاطبات بشأن رفع حصة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة

كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلق أي مخاطبات من السفارات الأجنبية بشأن رفع حصة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة.

يأتي ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصًا في المدارس الخاصة المصرية، سفارات بلادهم الأسبوع الماضي، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن القرارين الصادرين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بوضع حد أقصى 20% لملكية الأجانب في المدارس.

وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات.

ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة.

وتوقع المستثمرون بقطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبًا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بتحديد حصة الأجانب بنسبة 20% من المدارس الخاصة منذ أكثر من شهر.