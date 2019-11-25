أكثر الكلمات إنتشاراً

اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مصدر بـ"التعليم": لم نتلق مخاطبات بشأن رفع حصة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة

09:42 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
مصدر بـ"التعليم": لم نتلق مخاطبات بشأن رفع حصة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلق أي مخاطبات من السفارات الأجنبية بشأن رفع حصة امتلاك الأجانب للمدارس الخاصة.

يأتي ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصًا في المدارس الخاصة المصرية، سفارات بلادهم الأسبوع الماضي، للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن القرارين الصادرين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بوضع حد أقصى 20% لملكية الأجانب في المدارس.

وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات.

ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة.

وتوقع المستثمرون بقطاع التعليم حينها أن تؤثر القرارات سلبًا على عمليات الاندماج والاستحواذ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بتحديد حصة الأجانب بنسبة 20% من المدارس الخاصة منذ أكثر من شهر.

وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة طارق شوقي

الخبر التالى:

مصر خارج الترتيب.. وصول نحو 1.13 مليون معتمر إلى السعودية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي