متحدث "مكافحة الإدمان": هذه نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة

كتبت -داليا الظنيني:



قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم بدء حملات الكشف على تعاطي المخدرات في 2019 واكتشفنا أرقاما مخيفة، وكان حينها لا يوجد ردع تشريعي على الإطلاق للمخالفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي لفصل الموظف متعاطي المخدرات صدر بعد 3 سنوات من بداية تنفيذ حملات الكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأردف أنه مع استمرارية الحملات كان هناك إصرار من الموظفين على تعاطي المخدرات، ولكن بعد صدور القانون في 2021، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات لموظفي القطاع الحكومي 8% إلى 1%.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق القانون يحق للموظف أن يبادر من تلقاء نفسه بطلب المعالجة مجانا، وفي سرية تامة ودون الوقوع تحت طائلة القانون، أما بعد ذلك فإذا تم توقيع الكشف المفاجئ عليه سيتم اتخاذ الإجراء المباشر طبقا للقانون وهو الوقف عن العمل.

وأوضح أننا منحنا فرصة كافية لجميع الموظفين للعلاج من تعاطي المخدرات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف.

وأكمل أنه على أي موظف يعاني من الإدمان ويتعاطي المخدرات أن يتصل بالخط الساخن 16023 وسيتلقى العلاج في سرية تامة.

واختتم أنه ليس من المنطقي استثناء الموظف متعاطي المخدرات من السابقة الأولى.



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