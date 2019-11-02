بحضور 3 وزراء.. تعرف على جدول عمل البرلمان غدًا الأحد

كتبت- ميرا إبراهيم:

تبدأ اللجان النوعية في مجلس النواب، أعمالها، غدًا الأحد، بحضور وزراء قطاع الأعمال والري والتضامن، على أن تناقش 8 قوانين مقدمة من قبل النواب، بالإضافة إلى 7 أخرى مرسلة من الحكومة إلى البرلمان ولجانه المتخصصة.



وتناقش اللجنة الاقتصادية في البرلمان، مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى وآخرون، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية والتعويض المباشر عن حوادث السيارات، مع استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.



فيما تناقش لجنة الشئون العربية آخر تطورات الوضع في لبنان، وتناقش لجنة الدفاع آخر التطورات في سوريا، وتفتح لجنة الاقتراحات والشكاوى ملف إعادة النظر في تعريفة المياه والصرف الصحي، الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1730) لسنة 2017.



وتبدأ لجنة القوى العاملة مناقشة مشروع قانون (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مقدم من العضو عبدالمنعم العليمي بشأن إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.



ويأخذ نواب لجنة الزراعة الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي، و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) حول تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وتعكف اللجنة ذاتها الأسبوع الجاري أيضًا، على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.



وتستمر لجنة التعليم في مناقشة استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ونظر مشروع قانون مقدم من النائب الدكتورة شيرين فراج وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل".



وتستعرض لجنة النقل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وتعيد لجنة السياحة النظر في مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، مع الوقوف على ما تم تنفيذه في مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة المطرية والزيتون، وبخاصة أعمال التطوير التي تمت في منطقة شجرة مريم، وعدم استغلالها سياحيًا الاستغلال الأمثل حتى الآن.



وتنظر لجنة الإسكان قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وتنظر لجنة الدفاع والأمن القومي، اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون.



وتناقش لجنة التضامن مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، إضافة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن تكافل وكرامة، بحضور وزيرة التضامن غادة والي.