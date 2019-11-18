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    خلال 50 يومًا.. إضافة 81 ألف زوجة غير مقيدة لبطاقات التموين

    12:43 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    خلال 50 يومًا.. إضافة 81 ألف زوجة غير مقيدة لبطاقات التموين

    بطاقات تموينية

    كتب- محمد سامي:

    كشفت مصدر حكومي، عن إضافة 81 ألف زوجة غير مقيدة ببطاقات التموين إلى بطاقات الزوج، خلال 50 يوما، منذ صدور القرار الوزاري رقم 191 بتاريخ 25 سبتمبر 2019 والذي نص على السماح بقيد الزوجة غير المقيدة على بطاقة الزوج التموينية.

    وتستمر مكاتب التموين في استقبال طلبات الزوجة غير المقيدة من أجل إضافتها، كما تستقبل المكاتب تظلمات المستعبدين بسبب محددات الدعم، وذلك بشكل ورقي حتى نهاية الشهر الجاري وفقا لقرار الوزير.

    كان وزير التموين قد قرر قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

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