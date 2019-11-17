عبدالعال يحذر النواب من التأخر عن جلسة الاثنين: "الحضور في العاشرة صباحًا"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور في تمام الساعة العاشرة صباح غدًا الاثنين، في موعد بدء الجلسة العامة.

وأضاف عبدالعال، أن جلسة الغد تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، قائلًا إنه على جميع اللجان إلغاء أو تعديل اجتماعاتها، نظرًا لأن التصويت على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محاكم النقض، تستلزم موافقة الثلثين ونداء بالاسم.

وحذر رئيس مجلس النواب، الأعضاء، من التأخر عن الجلسة العامة.