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عبدالعال يحذر النواب من التأخر عن جلسة الاثنين: "الحضور في العاشرة صباحًا"

05:50 م الأحد 17 نوفمبر 2019
عبدالعال يحذر النواب من التأخر عن جلسة الاثنين: "الحضور في العاشرة صباحًا"

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، على الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور في تمام الساعة العاشرة صباح غدًا الاثنين، في موعد بدء الجلسة العامة.

وأضاف عبدالعال، أن جلسة الغد تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، قائلًا إنه على جميع اللجان إلغاء أو تعديل اجتماعاتها، نظرًا لأن التصويت على تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محاكم النقض، تستلزم موافقة الثلثين ونداء بالاسم.

وحذر رئيس مجلس النواب، الأعضاء، من التأخر عن الجلسة العامة.

علي عبد العال مجلس النواب انعقاد البرلمان

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