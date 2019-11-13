بيان حالة الطقس: أمطار غدًا على القاهرة والوجه البحري

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 20 29

مطروح 15 24

السلوم 15 23

سيوة 15 24

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

العريش 16 31

رفح 15 30

رأس سدر 21 30

نخل 17 30

نويبع 24 30

طابا 19 29

كاترين 14 24

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 31

بنى سويف 19 31

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 34

الأقصر 19 34

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 33

شلاتين 20 30

أبورماد 21 28

حلايب 22 28

رأس حدربة 22 27