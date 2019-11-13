  • عاجل:انخفاض الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس والجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتشار الذباب البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    الأزهر يدين الغارات الإرهابية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

    04:34 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    الأزهر يدين الغارات الإرهابية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

    فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    أعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، وأدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات.

    وشدد الأزهر الشريف في بيان له الأربعاء، على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.

    وطالب الأزهر الشريف العرب والمسلمين وكل المنصفين والعقلاء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

    الأزهر الشريف الإرهاب غارات جوية قطاع غزة فلسطين

    الخبر التالى:

    السجيني معلقًا على ظاهرة التعديات.. "الأنظمة السابقة مكنتش عايزة وجع دماغ"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان